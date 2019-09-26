РИАМО - 26 сен. Мособлдума утвердила на заседании в трех чтениях законопроект, который предусматривает уменьшение срока замены перегоревших ламп в уличных фонарях с 10 до двух суток, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«Проектом закона предлагается внести изменение в закон Московской области «О благоустройстве» в части уменьшения срока восстановления горения отдельных светильников с 10 до двух суток», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области – главный государственный административно-технический инспектор Подмосковья Олег Баженов.

По его словам, уменьшение срока восстановления горения светильников будет способствовать снижению жалоб граждан, поступающие в органы местного самоуправления и на портал «Добродел», а также повысит уровень благоустройства муниципальных образований региона.

«Принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов из бюджета Московской области. Проект закона не содержит положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции», - добавил Баженов.

Соответствующий законопроект был принят в трех чтениях.