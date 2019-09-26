РИАМО – 26 сен. Двух безработных парней избили и ограбили неизвестные в Таганском районе столицы, материальный ущерб составил 50 тысяч рублей, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
Ранее в полицию поступило сообщение от гражданина 1998 года рождения, неработающего. Мужчина рассказал оперативникам о разбойном нападении по адресу: улица 1-я Дубровская, дом 15, строение 1.
«Установлено, что вблизи станции метро «Дубровка» трое неизвестных, угрожая словами потерпевшему и его знакомому – гражданину 1997 года рождения, неработающему, потребовали сесть в автомобиль Hyundai Solaris, после чего проследовали на данной машине по адресу: Товарищеский переулок, дом 36/16, руками и ногами нанесли им побои, угрожая предметом, похожим на нож, открыто похитили принадлежащие мужчине денежные средства в сумме 50 тысяч рублей (путем перевода через мобильное приложение)», – отметил собеседник агентства.
Он дополнил, что после этого злоумышленники высадили потерпевших из машины и на ней скрылись. Материальный ущерб составил 50 тысяч рублей. Потерпевшие не обращались за медицинской помощью.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».
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