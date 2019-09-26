РИАМО – 26 сен. Более 13 тысяч человек стали участниками Летней образовательной программы «Знание. ВДНХ», самым посещаемым событием стала лекция гида и историка искусств Рены Махмудовой «Флоренция: родина Возрождения», собравшая 511 слушателей, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

Заместитель мэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина уточнила, что это традиционный городской культурно-образовательный проект.

«Все его события бесплатны. В год 80-летия выставки в нем приняли участие более 13 тысяч человек. Так, 25 тематических циклов были посвящены истории, искусству, театру, кинематографу, психологии, русскому языку, журналистике, космосу, медицине, технологиям, путешествиям», – заявила она.

Сергунина дополнила, что за три месяца было организовано 160 бесплатных мероприятий — лекций, мастер-классов, экскурсий, концертов, спектаклей и творческих встреч.

Партнерами летней программы выступили факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, Высшая школа экономики, культурная платформа «Синхронизация», городской образовательный проект «Москва глазами инженера» и многие другие.

Самым посещаемым событием стала лекция гида и историка искусств Рены Махмудовой «Флоренция: родина Возрождения», собравшая 511 слушателей. В тройку лидеров также вошла встреча с профессиональным фотографом Евгением Колковым «13 основных ошибок начинающих фотографов», в которой приняли участие 335 человек. Кроме того, 250 слушателей посетили лекцию заместителя руководителя Школы философии НИУ ВШЭ Тараса Пащенко «Критическое мышление как навык XXI века».

Особое внимание было уделено музыке. В павильоне «Рабочий и колхозница» прошли лекции цикла «Музыка в квадрате» в сопровождении струнного квартета и спектакли литературно-музыкального цикла «О музыке словами». На крыше павильона состоялось шесть бесплатных концертов.

Для юных посетителей в течение сезона было организовано 34 мероприятия: спектакли литературно-музыкального цикла «Сказки с квартетом», детские «Медиапонедельники» от журфака МГУ, занятия в школе кино и студии журналистики «Летучка» и другие.

Часть событий Летней образовательной программы посвятили 80-летию ВДНХ. Так, гостей ждали лекции от историка ВДНХ Павла Нефедова, авторский цикл телеведущего Тима Ильясова об истории моды в СССР и России, специальные концерты на крыше павильона «Рабочий и колхозница», приуроченные ко дню рождения главной выставки страны.

Проект «Знание. ВДНХ» стартовал в 2016 году. За четыре летних и три зимних сезона в нем приняли участие более 63 тысяч человек, проведено свыше 1,2 тысячи мероприятий для детей и взрослых.

«Среди площадок образовательной программы — лекторий и крыша павильона «Рабочий и колхозница», Летний кинотеатр-лекторий, Дом культуры, Шахматный клуб, лекторий «Дома ремесел», исторический парк «Россия – моя история». Новой локацией этого года стал лекторий центра славянской письменности «Слово», открытого в конце мая в отреставрированном павильоне №58 «Земледелие», – резюмируется в материале.