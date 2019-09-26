РИАМО - 26 сен. Инспекторы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» с начала этого года подали более 2,6 тысячи заявок на починку неисправных знаков и информационных щитов на столичных улицах, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы АМПП.

«Инспекторы «Московского паркинга» не только ежедневно патрулируют улицы, фиксируя припаркованные автомобили, но и внимательно следят за состоянием столичных дорог и дорожной инфраструктуры. Так, с начала года инспекторы АМПП отправили более 2,6 тысячи заявок на устранение неисправных знаков и информационных щитов», - сказал собеседник агентства.

Если инспектор замечает поврежденные либо испорченные знаки, информационные таблички или дорожную разметку, которая нанесена неправильно, то он фиксирует увиденное на мобильное устройство. Затем формируется заявка, которая направляется специалистам для устранения неисправности.

Отправить заявку на устранение повреждения дорожных знаков может любой житель столицы. Сделать это можно через единый контакт-центр «Московский транспорт» по номеру: 8 (495) 539-54-54 либо 3210 (бесплатно с мобильных телефонов), а также на портале «Наш город» и на Едином транспортном портале.