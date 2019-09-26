РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 сен. Сотрудники МУП «ДЕЗ» приступили к промывке мусоросборочных площадок на Плещеевской улице в подмосковном Подольске, сообщается на странице МУП «ДЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники управляющей компании МУП «ДЕЗ» Подольска в четверг, 26 сентября, проводят промывку и уборку мусоросборочных площадок и контейнеров по улице Плещеевской. Мытье проводится мыльным раствором с использованием специальный техники», – говорится в сообщении.

Также в подъезде №11 многоквартирного дома №15 по улице 43 Армии выполняются ремонтные работы и укладка плитки.