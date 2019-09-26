РИАМО - 26 сен. Сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из ФСБ и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Северо-Восточного округа Москвы пресекли противоправную деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконной реализации незарегистрированных лекарств на территории России, говорится в сообщении пресс-службы МВД РФ.

«По имеющейся информации, трое мужчин организовали канал поставки медицинского препарата в Российскую Федерацию, после чего реализовывали его через интернет-сайт жителям различных регионов страны. Согласно проведенным экспертизам установлено, что данный препарат не зарегистрирован на территории России и не включен в государственный реестр лекарственных средств», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данному факту Главное следственное управление СКР по городу Москве возбудило уголовное дело по части 2 статьи 238.1 УК РФ - обращение незарегистрированных лекарственных средств.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий при силовой поддержке УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике подозреваемые задержаны. Судом двоим из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще одному – в виде домашнего ареста», - добавила Волк.

Правоохранители провели обыски в местах проживания фигурантов дела, а также в жилых помещениях, где хранились запрещенные к продаже лекарственные средства. В итоге было обнаружено и изъято более 200 единиц незарегистрированных медпрепаратов, компьютерная техника, электронные носители информации, финансово-хозяйственная документация и другие важные для следствия предметы.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», - заключила Волк.