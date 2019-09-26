РИАМО – 26 сен. Власти Москвы выставят на торги три участка для строительства различных объектов, так, в поселке Марушкинское намерены возвести спортивный комплекс площадью около 14 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром столицы Сергеем Собяниным, на заседании в четверг согласилась с выставлением на торги трех земельных участков для строительства объектов различного назначения.

«Так, по адресу: улица Маршала Федоренко, владение 1 (САО) на участке 0, 27 гектара планируется строительство торгово-бытового комплекса площадью 5,4 тысячи квадратных метров. Спортивный объект с бассейном площадью 16,5 тысяч квадратных метров может быть возведен по адресу: улица Некрасовская, владение 6 (ЮВАО). Площадь участка – 0,9 гектара», – отмечается в сообщении.

Еще один спортивный комплекс планируется возвести на земельном участке в 0,74 гектара по адресу: поселок Марушкинское, деревня Марушкино, Привольная улица, владение 10 (НАО). Площадь спорткомплекса может составить почти 14 тысяч квадратных метров.

В настоящее время все участки свободны от застройки, резюмируется в материале.