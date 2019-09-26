РИАМО - 26 сен. Мособлдума на заседании в четверг в трех чтениях утвердила законопроект, согласно которому Видное стал городом областного подчинения, передает корреспондент РИАМО.

Инициативу совета депутатов Ленинского муниципального района об объединении семи поселений в единый городской округ Мособлдума поддержала в июне. Были объединены территории городских поселений Видное, Горки Ленинские, сельских поселений Булатниковское, Володарское, Молоковское, Развилковское.

«Проектом закона предлагается отнести город Видное к категории города областного подчинения Московской области», - сказала первый заместитель руководителя Главного управления территориальной политики Московской области Елена Ковалева.

С начала года в областное подчинение вошли города: Одинцово, Лосино-Петровский, Солнечногорск, Ступино, Талдом, Серпухов, Щелково, Сергиев Посад, Воскресенск, Раменское, Волоколамск, Пушкино. Кроме того, рабочий поселок Лотошино также был отнесен к категории поселка городского типа областного подчинения.