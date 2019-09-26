РИАМО – 26 сен. В поселении Краснопахорское появится автобаза ГБУ «Автомобильные дороги», для этого предоставлен участок площадью свыше 3 гектаров, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром столицы Сергеем Собяниным согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки города в отношении территории по адресу: Краснопахорское, вблизи села Красная Пахра (ТАО) площадью 3,83 гектара.

«На участке планируется возвести ангары для спецтехники, автосервис, складские помещения ГБУ «Автомобильные дороги». Участок свободен от застройки», – отметила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

По ее словам, проект изменений в ПЗЗ будет вынесен на публичные слушания.