РИАМО - 26 сен. В Москве готовят грандиозный проект по обновлению музейного квартала, на заседании в четверг градостроительно-земельная комиссия столицы (ГЗК), которую возглавляет мэр города Сергей Собянин, согласилась с подготовкой проекта планировки территории Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и прилегающей территории, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Общая площадь проектируемой территории составит ориентировочно 5,71 гектара. При этом участок будет ограничен лишь Колымажным, Большим и Малым Знаменскими переулками, а также улицей Волхонка. Здесь располагается сразу несколько объектов культурного наследия — усадьбы князей Вяземских-Долгоруковых и князей Голицыных на Волхонке, Доходный дом Сутуловых и так далее.

«Все эти объекты планируется вовлечь в проект создания единого городского музейного пространства, в котором главное место займет человек – зритель, слушатель. Пространства не просто как вместилища произведений искусства, а как целого арт-мира, где использование современных технологий поможет посетителю по-новому воспринимать и осмысливать искусство», - рассказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Реализация проекта позволит создать в центре Москвы единое арт-пространство, а также приспособить реконструируемые здания под современные требования к хранению и безопасности музейных экспонатов. Здесь же появятся новые галереи искусств, фондохранилища, реставрационные мастерские и образовательные центры. Кроме того, проектом предусмотрено обустройство выставочных и читальных залов, создание тяговых точек и кофеен, общественных зон.

Проект планировки подготовят за счет федерального бюджета.