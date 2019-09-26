РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 сен. Первый фестиваль искусств проходит в подмосковных Люберцах, его закрытие пройдет 29 сентября, сообщил журналистам глава городского округа Владимир Ружицкий.

В Люберцах проходит первый театральный фестиваль творческих коллективов «Люди и маски».

«Двадцать девятого сентября в Люберецком дворце культуры в 16:00 состоится закрытие фестиваля. Участникам будут вручены дипломы и благодарственные письма. На гала-концерте выступят самые лучшие исполнители городского округа Люберцы. Будет очень интересно», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что на фестиваль пригласили такие коллективы городского округа, как театр «Забава и К», театральные студии «Колокольчик» и «Калейдоскоп», «Витражи», театр кукол «Радуга», православная театральная студия «Преображение», кукольный театр «Бибкуклешки», театр мюзикла «Успех». Все коллективы подготовили для фестиваля самые лучшие номера.

«С афишей можно ознакомиться на сайте», - заключил Ружицкий.