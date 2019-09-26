РИАМО – 26 сен. Президент России Владимир Путин поздравил актера театра и кино, народного артиста СССР Олега Басилашвили с 85-летием, глава государства подчеркнул, что порядочность и верность искусству Басилашвили заслуживают глубокого уважения, сообщает в четверг Федеральное агентство новостей.

Ранее поздравительная телеграмма была размещена на сайте Кремля. Президент отметил, что Басилашвили своим талантом заслужил любовь многих поколений зрителей.

«Глава государства подчеркнул, что актер по праву вошел в число признанных мастеров театральной сцены и кинематографа. По словам Владимира Путина, порядочность, принципиальность, верность искусству и культуре Басилашвили заслуживают глубокого уважения», – говорится в сообщении.

Путин пожелал актеру здоровья, благополучия и вдохновения.

Басилашвили родился 26 сентября 1934 года. Он известен зрителю по многочисленным ролям в театре и кино. Басилашвили работал с такими великими мастерами как Георгий Товстоногов, Эльдар Рязанов. Знаковыми работами стали роли в фильмах «Служебный роман», «Осенний марафон», «Вокзал для двоих», «Раба любви».