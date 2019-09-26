РИАМО – 26 сен. Московский городской суд перенес рассмотрение жалобы на приговор Павлу Устинову, который осужден по делу о применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии на несогласованной акции протеста в столице, сообщает РИА Новости.

Заседание отложили по причине отсутствия технической возможности ознакомиться с представленными защитой материалами.

«В связи с отсутствием технической возможности просмотреть представленные видеозаписи заседание отложено на 30 сентября», — говорится в сообщении.

Тверской суд столицы признал Устинова виновным в применении насилия в отношении бойца Росгвардии на несогласованной акции 3 августа в Москве. По версии следствия, Устинов сопротивлялся при задержании и вывихнул плечо силовику. Его приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Сам Устинов отрицает свою вину. Позже была подана апелляция, которую изначально планировалось рассмотреть в Мосгорсуде в четверг. Сам Устинов на данный момент остается под подпиской о невыезде.

Согласно материалам дела, 3 августа на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, «нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков». Устинов якобы активно сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча. Однако к материалам дела видеозаписи момента задержания прикреплены не были.