РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 сен. Сотрудников сортировочного центра «Почты России» в Подольске наградили нагрудными знаками к 10-летней годовщине со дня открытия предприятия, говорится в сообщении пресс-службы ФГУП «Почта России».

В сентябре 2009 года в подмосковном Подольске был запущен первый в России и крупнейший на тот момент в Восточной Европе автоматизированный сортировочный центр (АСЦ) «Почты России». Позже центру было присвоено имя Валерия Бугаенко, бывшего руководителя Федерального агентства связи, который внес значимый вклад в строительство центра.

«АСЦ работает круглосуточно. Через него проходят все почтовые отправления центральных регионов России – около 3 миллионов посылок и писем в сутки. На днях в центре состоялось торжественное вручение нагрудных знаков сотрудникам, которые работают в сортировочном центре со дня его основания и зарекомендовали себя настоящими профессионалами», – говорится в сообщении.

В АСЦ воплощены самые передовые и совершенные почтовые технологии из существующих на сегодняшний день в мире. Они обеспечивают крупнейшую логистическую систему в масштабах страны. площадь центра составляет 29 тысяч квадратных метров, через него проходит около 25% почтового обмена страны. Сегодня сортировочный центр обслуживает большую часть Центрального региона России с общим населением около 26 миллионов человек.

Ежедневно 220 автомобилей из Владимирской, Калужской, Московской, Рязанской, Тверской, Тульской областей привозят и увозят из логистического центра тонны почтовых отправлений. Здесь же обрабатывается корреспонденция Москвы. В логистическом центре установлены 6 современных сортировочных линий, а 1,5 тысячи человек посменно обеспечивают круглосуточный режим работы.

«При 100% загрузке производительность сортировочной машины может достигать 46 тысяч почтовых отправлений в час – это и есть современные технологии, которые исключают труд большого количества людей. Представьте, ранее один сотрудник за смену в 12 часов обрабатывал не более 3 тысяч писем», – отметил заместитель начальника АСЦ Юрий Шестопалов.