РИАМО – 26 сен. Иномарку стоимостью более 1 миллиона рублей похитили с территории садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) в новой Москве, проводятся разыскные мероприятия, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Ранее в службу «02» поступило сообщение о срабатывании сигнала СПС-автомашина по адресу: поселение Десеновское, деревня Ватутинки, СНТ «Искра-3», улица Солнечная.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный совершил кражу припаркованной около забора участка по указанному адресу автомобиля Lexus LX-450D (принадлежит ООО)», – отметил собеседник агентства.

Он дополнил, что материальный ущерб составил свыше 1 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.