РИАМО – 26 сен. К теплоснабжению в Реутове подключены практически все жилые дома, а также 100% социальных объектов, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов.

«Начиная с этого понедельника (23 сентября) жилые дома Реутова начали получать централизованное отопление. Ранее запланированных сроков, с 20 сентября, тепло пришло во все социальные учреждения города – детские сады, школы, учреждения здравоохранения, культуры и спорта», – сказал Каторов.

Глава городского округа отметил, что процесс подачи тепла стартовал без срывов и аварийных ситуаций, однако несколько домов по причине проведения капитального ремонта систем центрального отопления будут подключены к теплу чуть позже.

«26 сентября тепло в полном объеме получат жильцы домов №№14 и 23 по Носовихинскому шоссе, 27 сентября – дома №11 на улице Южная и дома №10 на Лесной улице. В ближайшие дни завершим работы на теплоцентрали, снабжающей дома №№7, 9, 11, 13, 5, 21, 23, 25. 27 по улице Комсомольская. Держу ход ремонта на этих объектах на личном контроле», – подчеркнул Каторов.

Он попросил с терпением и пониманием отнестись к возможным временным перебоям с подачей теплоносителя в отдельные подъезды жилых домов.

«Запуск тепла – достаточно сложный процесс, связанный с круглосуточными работами всех коммунальных служб и требующий большое количество дополнительных ресурсов. Прошу отнестись к этому с терпением и пониманием», – добавил Каторов.

По данным Реутовского информагентства, на все вопросы жителей, связанные с жилищно-коммунальной сферой, готовы ответить в Единой диспетчерской службе по круглосуточному многоканальному телефону: 8 (495)777-60-00, а также на сайте www.eds-reutov.ru или в мобильном приложении «ЕДС Реутов».