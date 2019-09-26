Комитеты по туризму Московской и Тульской областей 20-21 сентября презентовали совместный туристический маршрут «Живописный тур», который объединил Серпухов, Поленово и Тулу. За два дня туристы смогут увидеть музей печати в Серпухове, пообедать в Kitchen Market, полюбоваться картинами Айвазовского, Шишкина, Кандинского и Малевича, заглянуть в усадьбу художника Василия Поленова и посетить модные городские пространства Тулы – «Ликерка лофт» и «Искра». Обозреватель РИАМО протестировала маршрут «Серпухов – Поленово – Тула» и узнала, почему туда стоит отправиться на выходные.

Почему Тула и Подмосковье объединились

Туристическое направление «Живописного тура» выбрано не случайно, так как в Серпухове в последнее время стали открываться новые музеи, рестораны и отели, а в Туле появились набережная, современные гостиницы и концепции ресторанов, также здесь провели ревитализацию общественных пространств.

По словам руководителя Комитета по туризму Московской области в ранге министра Натальи Галкиной, Подмосковью нравится взаимодействовать с соседними регионами.

«Что важно – все места маршрута мы изучили лично. Мы их популяризируем, и было бы здорово, чтобы вслед за нами той же работой занялись и туроператоры, формирующие предложения для тех, кто путешествует по работе и с семьей», – отмечает Наталья Галкина.

Вместе с Тульской областью Подмосковье планирует развивать локальные гастрономические бренды, объединив которые будет возможность проводить масштабные гастрономические туры.

Речь идет не только о пряниках и белевской пастиле. В регионах можно посетить экофермы, сыроварни, пивоварни и рестораны авторской кухни.

Председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина считает, что Тулу с Московской областью объединяют не только добрососедские отношения и удобная логистика, но и постоянный поиск новых форм взаимодействия.

В планах – и кросс-продвижение, и единые рекламные кампании, и формирование совместного информационного пространства для туристов, и создание систем лояльности, отмечает Соломатина.

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Музей печати и «Малая Третьяковка»

Отправной точкой маршрута может стать новый Музей печати на Сенной площади, который открылся в Серпухове совсем недавно, в сентябре 2019 года. Это единственный музей печати в Подмосковье. Он разместился в здании типографии 1890 года, где сегодня находится Серпуховское информационное агентство, а сто лет назад вышел в свет первый номер газеты «Коммунист» – на одну полосу. Когда-то здание принадлежало купцу Василию Ивановичу Плотникову, а сегодня здесь расскажут историю типографского дела в Серпухове – от древних печатных станков и первых трудовых книжек до современных полиграфических машин. В качестве интерактива в музее можно напечатать послание Ленина на пишущей машинке, поставить подпись гусиным пером или сделать оттиск стилизованной старинной открытки на станке 19 века.

Перед обедом стоит заглянуть в «Малую Третьяковку» – Серпуховский историко-художественный музей, который для многих оправдает название маршрута – «Живописный тур». Прежде всего потому, что коллекции этого музея может позавидовать любая столичная галерея. Здесь представлены картины Семирадского, Айвазовского, Саврасова, Шишкина, Левитана, Поленова, Верещагина и Васнецова. Что касается художников 20 века, стоит обратить внимание на коллекцию произведений Гончаровой.

На выходе из музея можно увидеть небольшие фигурки павлинов – эта птица является символом города. Дело в том, что в Высоцком мужском монастыре с конца 16-го до начала 19 века жили павлины. Сегодня эту традицию возрождают в виде скульптур павлинят, поэтому задача любого туриста – попытаться отыскать по городу все фигурки и загадать желание.

В октябре в Серпухове планируют открыть Музей кукол и мороженого, туда стоит обязательно заглянуть туристам с детьми.

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«Депо» по-серпуховски и гостиница с музеем хлеба

На обед в Серпухове можно отправиться в гастрономическое кафе «Овсянка», трактир «Русь», ресторан «Мамина квартира», домашнее кафе «Баба Уля» или в Kitchen Market, который здесь считается местным «Депо». По формату заведение Kitchen Market скорее похоже Eataly, где на первом этаже пекарня с круассанами, хлебом, багетами на собственной закваске, маркет фермерских сыров и соусов, а также пива и пельменей ручной лепки. На втором этаже – заведение в формате гриль-ресторана. Заказывать здесь стоит стейк рибай, кебаб из баранины на шпажках с хумусом и домашние пельмени. В теплое время года разместиться можно на веранде с видом на Собор Николы Белого.

Для тех, кто решит остаться на ночлег в Серпухове, стоит рассмотреть размещение в гостиницах Korston Club Hotel, «Русь» или «Провинция» (3800 рублей за двоих/ночь). В последней гостинице в качестве бонуса есть возможность посетить музей хлеба, который был открыт здесь ко дню города.

Для тех, кто отправится по маршруту дальше, стоит захватить с собой гастрономические сувениры города – серпуховскую помадку и серпец.

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Усадьба Поленова на Оке

Почему тур назван «живописным», лучше всего можно понять на экскурсии по усадьбе художника Василия Дмитриевича Поленова, которая находится в Тульской области. Картинная тропа через лес, ведущая к дому, созданному по проекту самого художника, уже настраивает на романтически лад. Дело в том, что большой дом, построенный в 1892 году, сохранился до наших дней практически в первоначальном виде. В его окрестностях несколько лавочек, где продают керамику, которую так любил хозяин дома.

Всего в доме 24 комнаты, на экскурсии показывают шесть комнат, каждая из которых сделана с любовью. В экспозиции – портреты семьи, написанные как самим художником, так и другими именитыми мастерами, библиотека с камином, который до сих пор работает, столовая, и, конечно же, мастерская художника.

Живописную атмосферу дому придают панорамные окна, которые наполняют его светом, и живые цветы в каждой комнате. Кроме главного дома в Поленове обязательно нужно посетить адмиралтейство – это необычный дом, построенный по типу фахверка в 1895 году. На самом деле это был гараж для лодок, но сам Поленов называл его «адмиралтейством». Сегодня здесь показывают диораму – кругосветное путешествие в картинках, которое растрогает даже самых толстокожих посетителей. Дело в том, что это путешествие Поленов в начале 20 века показывал крестьянским детям, и увиденное вызывало у них восторг.

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Гастромаркеты и тульский Арбат

После прогулки по усадьбе можно ехать в Тулу – размещаться в гостинице и ужинать. Остановиться в Туле можно в гостиницах «София», «Император», «Москва», «Цитатдель» и др. Не стоит первый делом бежать за пряниками, к кремлю и в музей оружия. Лучший способ узнать новую Тулу – прийти на ужин в современные общественные пространства, «Искру» или «Ликерку лофт». За несколько последних лет они превратились в гастромаркеты и выставки, с винотеками, ресторанами авторской кухни, гастропабами, кофейнями, фотозонами и скамейками для селфи. Например, в «Ликерке лофт» есть лавочка, которая «заряжает» на замужество, аппарат для распечатки фото из «Инстаграма» и как будто специально созданная для селфи мини-алея из раскрытых зонтиков.

Если вы пошли ужинать в «Искру», то вечером можно совершить променад по тульской набережной в свете красных фонарей, которая появилась в городе всего год назад. Она находится рядом с кремлем, и вечером подсвечивается красными фонарями. Обратить внимание стоит на скульптуру железного коня из 14 тысяч кованых букв русского и латинского алфавита, которая появилась перед кремлем ко Дню защиты детей. Неподалеку еще одна достопримечательность – улица Металлистов, год назад ставшая пешеходной. Местные зовут ее «тульским Арбатом». Здесь планируют открыть музейный квартал.

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Неизвестный Серов и стены кремля

Второй день в Туле стоит посвятить местному кремлю и музею изобразительных искусств, который в этом году празднует 100-летие.

Если идти на экскурсию в Тульский кремль, то стоит прогуляться по его стенам, оттуда получаются лучшие фотографии. Экскурсия займет не меньше полутора часов, но за это время можно не просто обойти кремль по периметру, но и узнать, для чего предназначалась каждая из башен, в какой лавке продают самые вкусные пряники, и почему крепость строили не на холме, а в низине. После экскурсии согреться стоит в торговых рядах Тульского кремля и купить себе пастилу, пряники и магниты.

Завершить «Живописный тур» можно в Тульском музее изобразительных искусств, который обладает большой коллекцией картин мастеров портретного жанра 18 - начала 20 веков, коллекцией фарфора Мейсена и французских часов и пр. Обратить внимание стоит на полотна Левитана, Поленова, Крымова, Тропинина, Крамского, Репина, Васнецова, Айвазовского и пр. Одна из знаковых работ – большая круглая трехметровая картина «Феб лучезарный» Серова, которая является единственным опытом художника по росписи потолка. Даже те, кто побывал на выставке Серова в Третьяковке, ее там не увидел - работники музея побоялись, что ее повредят при транспортировке.

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