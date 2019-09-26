РИАМО - 26 сен. Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг утвердили изменения в областной бюджет на 2019 год, согласно которым доходы бюджета в текущем году увеличились на 27,9 миллиарда рублей за счет безвозмездных поступлений, передает корреспондент РИАМО.

Парламентарии рассмотрели внесение изменений в закон о бюджете Московской области. Соответствующий законопроект был принят в трех чтениях.

«Основные причины корректировки бюджета – это изменение расходов в целях реализации приоритетных направлений, перераспределение средств, возникшее в результате проведения конкурсных процедур, а также по ожидаемым итогам исполнения бюджета, прогнозируемым на 2019 год. Кроме того, включение в бюджет средств ближайших получений из бюджета других уровней. Законопроектом предусматривается увеличить доходы бюджета на 27,9 миллиарда рублей за счет безвозмездных поступлений, в том числе 26 миллиардов рублей за счет бюджета Москвы», - сказала министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова.

Она отметила, что согласно поправкам, расходная часть бюджета также увеличилась на 27,9 миллиарда рублей. Таким образом корректировка не влечет изменения уровня дефицита - 10% к собственным доходам бюджета.

По словам Мухтияровой, с учетом изменений общий объем доходов бюджета на 2019 год составил 586,4 миллиарда рублей, расходов - 693,1 миллиарда рублей. Изменения внесены в 19 государственных программ и одну адресную программу Московской области, также уточнены программные расходы. Общий рост расходов составляет 4% к тому объему, который подлежит корректировке.

«Основные изменения, которые предусматриваются в рамках законопроекта – предложение по увеличению средств в объеме 1,2 миллиарда рублей, направляемых на льготное лекарственное обеспечение. Кроме того, в сфере здравоохранения уменьшены расходы на миллиард рублей в связи с образовавшейся экономией по торгам, уточнением фактической потребности в средствах на обеспечение деятельности учреждений, проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования», - добавила Мухтиярова.

Она уточнила, что в рамках государственной программы соцзащиты населения Московской области предусматривается поступление дополнительных федеральных средств в размере 1,3 миллиарда рублей на выплаты региональной социальной доплаты к пенсии. В связи с этим освобождаются средства областного бюджета в размере 500 миллионов рублей.

«По государственной программе «Экология и окружающая среда Подмосковья» предусмотрено увеличение расходов на мероприятия по развитию индустрии переработки отходов, в том числе по строительству объектов дорожного хозяйства, в том числе за счет средств бюджета города Москвы. Расходы на строительство социальной инфраструктуры Московской области увеличатся на 1,4 миллиарда рублей, увеличены расходы на 2,1 миллиарда рублей на строительство делового центра за счет переноса средств с 2020 года», - заявила Мухтиярова.

Кроме того, по государственной программе развития инженерной инфраструктуры и энергоэффективности предусматривается 1,7 миллиарда рублей на погашение задолженности за энергетические ресурсы. Также уменьшились на 1 миллиард рублей расходы на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения, очистки сточных вод, коммунальной инфраструктуры, газопроводов, объектов ЖКХ на территории военных городков.

«По госпрограмме предпринимательства в Подмосковье сокращаются расходы в общем объеме 1,4 миллиарда рублей в связи с переносом на более поздние сроки мероприятий и средств, предусмотренных на строительство индустриальных парков «Есино», «Патриот», «Пущино». В рамках непрограммных расходов предусматривается 1,2 миллиарда рублей на предоставление дотаций в местные бюджеты, в том числе 1,4 миллиарда рублей на оплату труда педагогических работников», - подытожила Мухтиярова.

Приятные поправки в бюджет не предполагают изменения параметров государственного долга Московской области. Уровень госдолга не превышает максимального значения, установленного Бюджетным кодексом РФ.

Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что дополнительное финансирование получат ряд региональных программ, которые реализуются в одном направлении с нацпроектами. Они касаются сфер экологии, здравоохранения, образования, соцзащиты и других.