РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 сен. В Балашихе ищут 37-летнего Сергея Гладких, местонахождение которого неизвестно с 15 сентября, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал 37-летний Сергей Викторович Гладких, городской округ Балашиха, Московская область. С 15 сентября его местонахождение неизвестно», – отмечается в сообщении.

Рост Гладких 165 сантиметров, он плотного телосложения, волосы русые с залысинами, глаза серые. О том, какая была на нем одежда – неизвестно.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру «112».