РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 сен. Финал всероссийского турнира по художественной гимнастике пройдет во Дворце спорта подмосковных Люберец 1 октября, сообщил журналистам глава горокруга Владимир Ружицкий.

«Всех жителей Люберец и гостей нашего округа 1 октября ждет настоящий праздник – во Дворце спорта «Триумф» в рамках всероссийских соревнований «Юные гимнастки России» мы примем более 200 сильнейших спортсменок России 2007-2008 годов рождения», – отметил Ружицкий.

Он пояснил, что соревнования пройдут среди спортивных обществ и ведомств в индивидуальной программе, групповых упражнениях и общекомандном зачете. Спортсменки продемонстрируют не только свое мастерство, но и спортивный дух, а также волю к победе.