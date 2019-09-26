РИАМО – 26 сен. На востоке столицы грабители в масках попытались похитить свыше 1 миллиона рублей у инженера-техника платежных терминалов, однако последнему удалось скрыться от злоумышленников на своем авто, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на пересечении Щелковского шоссе и 3-й Парковой улицы от инженера-техника по обслуживанию платежных терминалов.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу, когда мужчина остановился на запрещающий сигнал светофора на своем автомобиле ВАЗ-212140, его заблокировала Mazda-6, из которой вышли двое неизвестных в масках, разбили боковые стекла его машины и пытались открыто похитить принадлежащие ИП денежные средства в сумме 1 миллион 100 тысяч рублей (указанную сумму он получил в офисе данного ИП для сдачи в АО - ред.)», – отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что потерпевшему удалось уехать с места происшествия. Неизвестные, ничего не похитив, скрылись на указанной иномарке.

«Позднее на улице Верхняя Первомайская был обнаружен брошенным автомобиль злоумышленников», – дополнил представитель пресс-службы.

По данному факту возбуждено уголовное дело.