РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 сен. Жители Балашихи пожаловались на неработающий телефон горячей линии по вопросам отопления, организованной управлением ЖКХ администрации округа, в четверг утром сбой в работе был устранен, сообщила «РИАМО в Балашихе» сотрудница управления ЖКХ администрации муниципалитета.

Сбой в работе горячей линии по вопросам подачи тепла в жилые дома, где жители могут получить информацию о начале отопительного сезона или пожаловаться на проблемы с отоплением, произошел 25 сентября. Жители округа не смогли дозвониться по указанному телефону, отметив, что такого номера не существует.

«Номер телефона организованной управлением ЖКХ администрации Балашихи горячей линии по вопросам отопления верный – 8(495)524-11-86. Этот канал обратной связи поможет принятию необходимых мер для устранения возникающих недостатков», – сказала сотрудница.

Она отметила, что технический сбой произошел в связи с большим объемом поступающих на горячую линию звонков. До 11:00 четверга проблема была устранена. Теперь телефон функционирует в штатном режиме ежедневно с 09:00 до 21:00.

«Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации», – добавила сотрудница управления.

Горожане по-прежнему могут получить по телефону информацию о начале отопительного сезона, а также оставить заявку в случае возникновения проблем – например, если батареи недостаточно прогреваются.

Из-за прихода холодов отопительный сезон в Балашихе начался раньше запланированного срока. В первую очередь к теплу подключили детские сады, школы, объекты здравоохранения и культуры. С 23 сентября отопление начали включать в многоквартирных домах.

Ранее глава Балашихи Сергей Юров отметил, что запуск отопления является сложным технологическим процессом, и обеспечение полной подачи тепла занимает некоторое время. Тепло будет приходить в каждый дом согласно графику.

График включения отопления в жилых домах Балашихи опубликован на сайте администрации городского округа.