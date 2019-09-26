РИАМО - 26 сен. Все социальные объекты столицы (школы, детские сады, поликлиники, больницы) обеспечили теплом, завершается подача тепла и на объекты жилого фонда, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«На территории Троицкого и Новомосковского округов подано тепло, однако на отдельных узлах управления в поселках Десеновское и Мосрентген в данный момент управляющие компании и ТСЖ доводят теплоноситель до квартир», - отметил Бирюков.

Он подчеркнул, что пуск тепла – технологически сложный процесс и регламентом рассчитан на пять дней. Однако в этом году, как и в предыдущем сезоне, городские службы справляются с этой задачей за три дня.

Во время пуска требуется включить в работу дополнительные источники тепла, насосно-перекачивающие станции, открыть запорную арматуру на магистральных трубопроводах и в тепловых пунктах, вести тепловую наладку как на центральных тепловых пунктах, так и на внутридомовых системах отопления зданий, чем занимаются управляющие компании и ТСЖ.

Отопительный сезон в этом году был начат досрочно: на социальных объектах - 20 сентября и с 23 сентября в жилом и промышленном фонде.

Получить информацию о подаче тепла и оставить заявку в случае возникновения проблем с отоплением москвичи могут по телефону выделенной горячей линии общегородского контакт-центра: 8-800-100-23-29, либо по телефону круглосуточной горячей линии Московской объединенной энергетической компании: 8 (495) 539-59-59. При желании можно оставить заявку в мобильном приложении «Госуслуги Москвы».