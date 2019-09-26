РИАМО – 26 сен. В одном из кафе на Никольской улице в столице у безработного посетителя пропала сумка с 40 тысячами евро и документами, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее в службу «02» из службы «112» поступило сообщение о краже личного имущества по адресу: улица Никольская, дом 11-13, строение 5.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в помещении кафе по указанному адресу двое неизвестных, воспользовавшись невнимательностью посетителя – мужчины 1972 года рождения, неработающего, совершили кражу его сумки, в которой находились личные документы и денежные средства в сумме 40 тысяч евро (личные накопления)», – отметил собеседник агентства.

Он дополнил, что материальный ущерб составил 2,8 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.