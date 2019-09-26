РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 сен. Депутат совета депутатов Подольска Андрей Жердев проверил безопасность пешеходных переходов у школы и жилых домов на трех улицах, по итогам проверки были выявлены нарекания, сообщается на странице депутата в соцсети «ВКонтакте».

Жердев совместно с представителем комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа проверил безопасность пешеходных переходов у дома №5 по Художественному проезду, у школы №21 по улице Почтовая и на улице Быковская.

«В процессе инспектирования выявлена необходимость устройства дополнительного пешеходного перехода с установкой пешеходного ограждения перильного типа около образовательного учреждения, установки на светофор, находящийся на пересечении Быковской и Почтовой улиц, пешеходной кнопки, установки светофора и «лежачих полицейских» по Художественному проезду», – сказал Жердев.

Он отметил, что по итогам проверки было направлено обращение в комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения городской округа Подольск для рассмотрения и принятия необходимых действий.