РИАМО – 26 сен. На юго-западе столицы задержан исполнитель убийства предпринимателя, им оказался гражданин иностранного государства, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве расследуется уголовное дело по факту убийства по найму столичного предпринимателя (пункты «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ).

«Благодаря грамотно спланированным совместным мероприятиям следователей Главного следственного управления СК России по городу Москве и сотрудников уголовного розыска МВД России, 24 сентября задержан исполнитель убийства. Им оказался мужчина 1992 года рождения, являющийся гражданином иностранного государства», – сказала Иванова.

Она дополнила, что ранее по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении заказчицы и еще одного соучастника.

«По версии следствия, в сентябре 2019 года женщина, испытывая личные неприязненные отношения к супругу, с которым находится в бракоразводном процессе, решила организовать его убийство. С этой целью она вступила в преступный сговор с двумя мужчинами и пообещала передать им за убийство супруга 2 миллиона рублей», – пояснила Иванова.

Действуя во исполнение общего преступного плана, 15 сентября обвиняемая позвонила мужу и попросила его приехать к жилому дому, расположенному по улице Обручева.

В указанном месте его уже поджидал исполнитель, который нанес потерпевшему множественные удары ножом. После совершенного преступления фигурант уголовного дела скрылся, разъяснила представитель пресс-службы.

Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где, несмотря на оказанную помощь, через несколько дней скончался.

В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.