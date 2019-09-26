РИАМО – 26 сен. Уже в пятницу, 27 сентября, в Московском регионе начнется потепление, в конце сентября температура воздуха повысится до плюс 16 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

Как отметили синоптики, в ближайшие дни в регионы России вернется долгожданное бабье лето.

«В Москве уже завтра температурный режим вернется в рамки климата, и такая погода будет держаться до выходных. После полудня – плюс 9-12 градусов, а на максимум показания термометров выйдут на стыке сентября и октября. Несмотря на небольшие дожди, в столице потеплеет до плюс 14-16 градусов», – говорится в сообщении.

В связи с потеплением специалисты порекомендовали автомобилистам повременить с заменой резины.