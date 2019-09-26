РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 26 сен. В Красногорске в рамках реализации проекта МЦД-2 ведут ремонтные работы на дорогах и тротуарах у пяти железнодорожных станций, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В Красногорске ремонтные работы ведут у 5 железнодорожных станций: Красногорская, Павшино, Опалиха, Аникеевка и Нахабино. К запуску МЦД-2 будет отремонтировано 2 пристанционные площади, 2 тротуара и 2 дороги. Также дорожные службы завершат строительство 2 тротуаров, установят дорожные знаки и устроят пешеходный переход. В полном объеме все работы завершатся к запуску МЦД-2», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Он добавил, что всего в Подмосковье мероприятия по обновлению дорожной инфраструктуры проведут рядом с 16 станциями на общую сумму более 570 миллионов рублей.

«В рамках благоустройства территорий отремонтируют прилегающие дороги, обустроят тротуары и площадки для общественного транспорта, заменят автобусные павильоны. В настоящее время работы ведут на 16 объектах, на 18 уже завершили», – отметил Гержик.

У станций Красногорская и Павшино производят ремонт пристанционных площадей. У станции Опалиха дорожные службы ремонтируют тротуар длиной 450 метров на участке между улицами Мира и Есенинская. Общая протяженность ремонтных работ на улице Опалиха – свыше 2,2 километра.

У станции Нахабино завершили строительство тротуара на дороге ММК – Павловская Слобода – Нахабино, дорожники приступают к устройству пешеходного перехода. Со стороны улицы Институтская планируется установить знаки, регулирующие дорожное движение на данном участке.

Ремонт асфальтобетонного покрытия и обустройство тротуара идет рядом со станцией Аникеевка на участке дороги Аникеевка – Нахабино протяженностью более 3 километров.

Рядом со станциями разобьют газоны, посадят деревья и кустарники, установят уличное освещение, лавочки и урны, ограничительные столбики, пешеходные ограждения и навигационные указатели.

Московские центральные диаметры – это масштабный проект, новое наземное метро, которое свяжет Подмосковье со столицей. В 2019 году будет открыто два первых направления: МЦД-1 от Одинцова до Лобни и МЦД-2 от Нахабина до Подольска. Это 132 км пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги. С началом движения по МЦД поезда будут курсировать с интервалом 5-6 минут в часы пик.