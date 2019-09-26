Как избежать штрафов от камер ГИБДД в Московском регионе

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По данным столичного Центра организации дорожного движения, в Москве ежегодно выписывают около 12 миллионов штрафов за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные с помощью камер видеофиксации. За 2018 год автовладельцам из Москвы и Московской области выписали штрафов на сумму около 31,7 миллиарда рублей.

С каждым годом камер на дорогах Москвы и области становится все больше. На сегодняшний день в Москве установлено 2744 прибора фотовидеофиксации. А на территории Подмосковья работает более 1,2 тысячи стационарных и 200 передвижных комплексов.

По утверждениям властей, в местах установки комплексов аварийность снижается в среднем на 20–30 процентов. На подъезде к участкам дорог, где установлены комплексы видеофиксации, устанавливаются предупреждающие знаки.

С каждым годом камеры становятся все «умнее». Сейчас они способны распознавать до 18 видов нарушений ПДД. Среди них — превышение скорости, пересечение стоп-линии и проезд на запрещающий сигнал светофора, а также выезд на полосу, предназначенную для движения общественного транспорта, и движение по обочине. С 2019 года камеры в Москве научились фиксировать нарушения правил проезда по «вафельной» разметке.

По данным ЦОДД, зимой водители чаще нарушают правила разметки и проезда по выделенной полосе. Однако традиционно рекордным по количеству нарушений остается превышение скорости движения.

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