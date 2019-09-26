Как избежать штрафов от камер ГИБДД в Московском регионе

Что фиксируют камеры
По данным столичного Центра организации дорожного движения, в Москве ежегодно выписывают около 12 миллионов штрафов за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные с помощью камер видеофиксации. За 2018 год автовладельцам из Москвы и Московской области выписали штрафов на сумму около 31,7 миллиарда рублей.
С каждым годом камер на дорогах Москвы и области становится все больше. На сегодняшний день в Москве установлено 2744 прибора фотовидеофиксации. А на территории Подмосковья работает более 1,2 тысячи стационарных и 200 передвижных комплексов.
По утверждениям властей, в местах установки комплексов аварийность снижается в среднем на 20–30 процентов. На подъезде к участкам дорог, где установлены комплексы видеофиксации, устанавливаются предупреждающие знаки.
С каждым годом камеры становятся все «умнее». Сейчас они способны распознавать до 18 видов нарушений ПДД. Среди них — превышение скорости, пересечение стоп-линии и проезд на запрещающий сигнал светофора, а также выезд на полосу, предназначенную для движения общественного транспорта, и движение по обочине. С 2019 года камеры в Москве научились фиксировать нарушения правил проезда по «вафельной» разметке.
По данным ЦОДД, зимой водители чаще нарушают правила разметки и проезда по выделенной полосе. Однако традиционно рекордным по количеству нарушений остается превышение скорости движения.
Платные дороги в Московском регионе: скорость или новые пробки>>
Не превышать скорость
Главный совет автовладельцам от ГИБДД — не нарушать ПДД, тогда и «письма счастья» приходить не будут. Однако даже самые добропорядочные водители иногда становятся нарушителями.
По статистике ГИБДД, чаще всего водителей штрафуют за небольшое превышение скорости — от 20 до 40 километров. Такое нарушение, согласно КоАП, грозит водителю штрафом в 500 рублей. Нарушение скоростного режима на 40–60 км/ч «стоит» уже от одной до полутора тысяч рублей.
Несмотря на то, что у водителей есть «нештрафуемый» скоростной порог в 20 километров, использовать этот «запас» все же не стоит. Например, при разрешенных 60 километрах в час не стоит ехать со скоростью 79 километров в час, так как некоторые типы камер могут ошибиться и все-таки зафиксировать нарушение.
«Большая ошибка многих автолюбителей заключается в том, что они считают ненаказуемое превышение разрешенным. Это вовсе не так», — отмечает автоюрист-консультант Александр Павлович. Он поясняет, что ПДД четко предусматривают ограничение скорости: в населенных пунктах, на трассах, в жилых зонах, обусловленное знаками, наличием прицепа или буксируемого автомобиля. Так, например, если знак говорит об ограничении скорости 40 километров в час, то вы не имеете права ехать со скоростью даже 41 километр в час, хотя за езду до 59 километров в час формально вас не оштрафуют. «Но последствия могут быть и похуже штрафа — это виновность в ДТП, чаще всего обоюдная», — отмечает юрист.
В настоящее время в Госдуме РФ рассматривается инициатива снижения порога превышения скорости в черте города — с 20 до 10 километров в час. Если эту идею зафиксируют в законе, выйти за рамки «нештрафуемого» порога и получить штраф за превышение в черте города станет еще проще.
Водителям, которые не привыкли следить за показателями спидометра, эксперты рекомендуют пользоваться ограничителями скорости, которыми оснащены практически все современные автомобили.
Как получить компенсацию за повреждение автомобиля из‑за дефекта дороги>>
Использовать навигаторы
Практически все современные автолюбители пользуются навигаторами и видеорегистраторами с радар-детекторами. Гаджеты помогают водителям не только строить маршрут, но и следить за дорожной обстановкой и вовремя отслеживать камеры видеофиксации.
По статистике, большинство водителей делает выбор в пользу бесплатных мобильных приложений, например, «Яндекс. Навигатора». Как рассказали в пресс-службе «Яндекса», с сентября 2019 года «Навигатор» сообщает о шести типах камер, которые можно встретить на дорогах Москвы. «Раньше «Навигатор» предупреждал о камерах, которые фиксируют скорость и движение по полосе. Теперь водители смогут узнать, где расположился мобильный пост, какие камеры контролируют выезд на перекресток, соблюдение разметки и правил остановки. Эти камеры обозначены на маршруте разными значками. Кроме того, в приложении есть голосовые уведомления», — отметили в пресс-службе.
Для таксистов есть специальное приложение «Таксометр». «Алгоритм предупреждает водителя, если точка, куда пользователь вызвал машину, находится в зоне действия камер и остановка там грозит штрафом», — заметили в «Яндексе».
Данные о расположении камер «Яндекс» и другие компании получают на сайтах ГИБДД, ЦОДД и из других открытых источников. Зачастую об установке камер в службы компаний сообщают сами водители. После проверки в течение нескольких дней эти данные попадают на карты.
Однако опытные водители рекомендуют не только опираться на гаджеты, но и следить за дорожной инфраструктурой самостоятельно. «Когда в Москве открыли Северо-Восточную хорду, поначалу никаких камер на ней не было — и все летали. Так как я езжу по этой дороге каждый день, то вовремя заметил, как установили камеры. В навигаторе они появились только через несколько дней», — рассказывает РИАМО водитель со стажем Сергей. Также он рекомендует начинающим автолюбителям следить за дорожными нововведениями на своих маршрутах движения, чтобы случайно не попасть под камеру, когда, например, на участке снижена разрешенная скорость.
Что делать, если автомобиль эвакуировали в Москве и Подмосковье>>
Пользоваться льготами и хитрить с регистрацией
Существует ситуации, в которых можно на законных основаниях не соблюдать отдельные правила ПДД либо уклониться от оплаты штрафа за зафиксированное камерой нарушение.
Один из таких случаев касается людей с ограниченными возможностями и тех, кто их перевозит. Для инвалидов I и II групп предусмотрены льготы: при наличии специального опознавательного знака и документа, подтверждающего инвалидность, водитель может пренебрегать требованиями знаков «Движение запрещено», «Движение механических транспортных средств запрещено», «Стоянка запрещена» (а также знаков, не разрешающих стоянку по четным или нечетным числам). Если вы перевозите своего родственника или знакомого с ограниченными возможностями здоровья, то также можете не соблюдать эти правила. Но при этом в момент перевозки на машине обязательно должен присутствовать знак «Инвалид». По закону его нужно снимать сразу, как только человек с инвалидностью покидает автомобиль.
Штрафы в подобных обстоятельствах приходить не должны, а в случае возникновения такой ситуации их можно будет оспорить. Однако следует помнить, что за незаконную установку опознавательного знака «Инвалид» нарушителям грозит штраф в 5 тысяч рублей, и еще столько же — за незаконную стоянку в местах, предназначенных для людей с ограниченными возможностями.
Особенный случай — автомобили, приобретенные за границей и не перерегистрированные на территории России. В такой ситуации штрафы ГИБДД просто не смогут найти своего адресата, ведь у инспекции не будет данных о владельце автомобиля. Однако нельзя забывать, что в случае оформления на машину с иностранными номерами временного ввоза без регистрации на ней можно ездить только полгода (затем необходимо продлевать ввоз или вывозить авто за границу). При этом без оформления временного ввоза на нерастаможенном автомобиле ездить по стране нельзя — на предоставление транспортного средства на таможенный пункт отводятся всего одни сутки с момента пересечения границы.
Не клеить листки и не замазывать цифры
Многие ищут более простые способы остаться незамеченными. Владельцы авто часто поддаются искушению скрыть свои номера от камер видеофиксации нарушений, но автоэксперты предупреждают, что многие из предлагаемых способов незаконны и, к тому же, просто не работают.
Например, нет смысла заклеивать один из символов на номере бумагой или «случайным» листком с дерева. Такие тонкие преграды легко преодолеет инфракрасный излучатель, которым оснащены современные камеры фотофиксации ГИБДД. Второй регистрационный знак на решетку радиатора тоже клеить бесполезно — камеры все равно распознают настоящие номера.
А вот закрашенный замазкой символ камера, скорее всего, не распознает. Но бежать за штрихом-корректором в канцелярский магазин все же не стоит — в затруднительных случаях право определения номера передается оператору в центр обработки информации, а он, вероятнее всего, сможет понять по фото, какая именно буква или цифра была замазана. В этом случае штрафа не миновать.
Вовремя оплачивать штрафы и не мошенничать
Любители экспериментов активно делятся новыми способами сокрытия номеров в Интернете и снимают ролики для YouTube. Изобретательные водители предлагают закрывающие номера шторки, специальные рамки, меняющие номер на другой, баллончики с искусственной «грязью», которая сделает номер невидимым для камер. Однако в результате автолюбитель может серьезно «попасть на деньги», став соучастником противоправных действий.
В соответствии со статьей 12.2 КоАП РФ штраф за нечитаемые номера составляет 500 рублей. В статье отмечается, что номера признаются нечитаемыми, если в темное время суток невозможно распознать хотя бы одну букву или цифру заднего знака с расстояния 20 м, а в светлое время суток — переднего и заднего знака с того же расстояния.
Если же инспектор ГИБДД зафиксировал сознательное скрытие номерных знаков, то штраф составит уже 5 тысяч рублей. За повторное деяние водителя могут лишить прав на срок от одного до трех месяцев.
Если штраф за нарушение ПДД все-таки пришел, лучше оплатить его как можно быстрее. Чтобы не дожидаться «писем счастья» по почте, лучше проверять свои штрафы на портале «Госуслуги» и настроить оповещение через SMS. Если вы посчитали, что штраф вам выписан незаконно, лучше как можно быстрее собрать доказательства и попробовать оспорить постановление о нарушении ПДД.
Большинство штрафов ГИБДД можно оплатить с 50-процентной скидкой в течение 20 дней. Двадцатидневный период действия льготы начинается с момента оформления постановления. С 21-го дня оплачивать штраф придется по полной стоимости — в течение 60 суток.
Плати и «лети»: чего ждать от новой кольцевой автодороги ЦКАД в Подмосковье>>
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии