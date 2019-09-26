РИАМО - 26 сен. Столичная полиция проводит проверку по факту нанесения ножевых ранений мужчине в Староконюшенном переулке, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 25 сентября в ОМВД России по району Арбат поступило сообщение о ножевом ранении.

«Выездом полицейских на место происшествия установлено, что по адресу: Староконюшенный переулок, дом 37 в результате неприязненных отношений гражданин 1970 года рождения нанес ножевые ранения в область спины гражданину 1988 года рождения», - сказал собеседник агентства.

По данному факту организована проверка.