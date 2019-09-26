РИАМО – 26 сен. На территории парка «Дружбы» на севере столицы завершено устройство большой площадки с качелями, работы выполнялись в рамках комплексного благоустройства и озеленения территории, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы.

Так, общая площадь благоустройства составляет более 40 гектаров.

«Почувствовать себя вновь беззаботным ребенком можно на качелях в парке «Дружбы». Здесь недалеко от центральной аллеи парка появилась площадка с качелями. Она, безусловно, станет не только местом притяжения для посетителей, но и украшением парка, а качели добавят парку романтики. По кругу подвешено 20 сидений, конструкция расположилась на площади более 330 «квадратов», – отмечается в сообщении.

Площадка внутри вымощена плиткой, а в центре нее для тех, кто ожидает, пока освободится место, чтобы покачаться, расположена круглая лавочка.

В финишной облицовке конструкции использован натуральный материал – декоративные панели из лиственницы, что позволяет объекту гармонично вписаться в окружающую природу. Согласно концепции комплексного благоустройства, она оформлена в общей стилистике со всеми сооружениями парка.

Кроме того, площадка с качелями расположена на лужайке в пейзажной части парка, среди деревьев. Здесь будет удобно кататься как детям, так и взрослым. Тут можно покачаться, отдохнуть или почитать книгу на свежем воздухе. В этом месте приятно будет и просто посидеть, и пообщаться, любуясь окружающей природой.

Также в экспозиционной части парка облагородили площадки вокруг расположенных там скульптур. Здесь активно ведется устройство дорожно-тропиночной сети. Обустраиваются новые детские и спортивные площадки. Помимо этого, ведется устройство цветников, и дополнительно высадят деревья и кустарники.

По окончании работ в городе появится еще одна благоустроенная территория для семейного отдыха, прогулок с детьми и разнообразными возможностями для активных занятий спортом. В благоустроенном парке будут созданы все условия для полезного и приятного досуга для всех групп населения.

Завершить работы по благоустройству парка «Дружбы» планируется в текущем году.