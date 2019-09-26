РИАМО (КОРОЛЕВ) – 26 сен. Гимназия №9 в подмосковном Королеве получила спортивный инвентарь и два телевизора за собранные экобаллы в первом сезоне проекта «Зеленый марафон», сообщил «РИАМО в Королеве» руководитель НКО «Мой чистый город» Андрей Беляков.

Преподаватели и ученики гимназии №9 стали победителями первого сезона проекта для образовательных учреждений «Зеленый марафон» и получили заслуженную награду.

«Школа получала партию спортивного инвентаря и снаряжения от компании «Декатлон» и два телевизора для системы внутришкольного вещания от НКО «Мой чистый город». Мы убеждены, что раздельный сбор при правильной его организации должен приносить людям выгоду и давать ресурсы для решения городских проблем. Как показал опыт первого сезона, эта цель вполне достижима, в наших общих силах делать город чище, а жизнь в нем комфортнее», – сказал Беляков.

В новом сезоне в рамках «Зеленого марафона» расширена номенклатура приема – теперь в зачет проекта принимаются и пластиковые бутылки. Также серьезно увеличен призовой фонд и введены новые номинации, что делает участие в проекте интересным для образовательных учреждений с небольшим количеством учащихся. На текущий момент конкуренция во всех номинациях обостряется, и любой вновь присоединившийся участник при хорошей организации работы вполне способен бороться за один из призов.

Проект «Зеленый марафон» – это экологический проект для образовательных учреждений, направленный на привитие навыков рационального обращения с отходами и привлечение дополнительных средств в сферу образования. Проект «Зеленый марафон» сегодня реализуется в четырех городах Подмосковья, его участниками на текущий момент являются 35 дошкольных и школьных ученых заведений.

Призовой фонд проекта составляет 200 тысяч рублей. Планируемый общий объем дополнительных средств, привлекаемых в сферу образования, по итогам года составляет 550 тысяч рублей.