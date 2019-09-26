РИАМО - 26 сен. Распространение практики раздельного сбора отходов и грамотной их утилизации тормозится из-за слабого развития соответствующей инфраструктуры, пишет в четверг газета «Известия».

В проекте доклада Минприроды «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году» говорится, что сбор твердых коммунальных отходов в городах по-прежнему осуществляется преимущественно смешанным способом. Основным способом обращения с ТКО остается захоронение.

«В европейских странах принята покомпонентная система сбора отходов: пластик, бумага, стекло, металл, текстиль — все отдельно. У нас не тот метраж жилья — мы не можем поставить на кухне пять-шесть емкостей, в большинстве квартир для этого просто нет места. Поэтому собирать мусор нужно пофракционно: перерабатываемые отходы отдельно от пищевых», — прокомментировал старший научный сотрудник Центра экологической промышленной политики Лазарь Шубов.

Эксперт считает, что если уже сейчас взяться всерьез за решение этого вопроса, то всего через 2-3 года можно будет получить достаточно развитую инфраструктуру. Схожий прогноз дает член генерального совета «Деловой России», эксперт в области сортировки и утилизации мусора Михаил Замарин. По его словам, в ближайшие четыре года объемы переработки возможно увеличить в 5-7 раз.

«Сегодня у нас сортируется и перерабатывается лишь около 5% отходов. По нацпроекту «Экология» стоит цель к 2024 году поднять уровень сортировки до 36%. Отрасль эту норму выполнит, но вот выше прыгать никто не станет», — сказал Замарин.

По его оценке, сортировать можно до 80% входящего мусора, но пока у игроков рынка нет достаточного стимула, чтобы вкладываться и увеличивать процент сортировки. Мотивировать людей на сортировку мусора гораздо проще, чем предпринимателей, уверен эксперт. Для этого достаточно делать скидку на оплату услуг ЖКХ тем, кто поставит у себя на кухне контейнеры для раздельного сбора.

По итогам исследования Аналитического агентства НАФИ выяснилось, что число россиян, включившихся в сортировку отходов, за последние четыре года выросло втрое. Каждый третий житель страны уже сдает на переработку макулатуру, батарейки или пластик. Однако две трети участников опроса по-прежнему не знают, где в их районах находятся пункты сбора неэкологичных отходов.

Опрос показал, что чаще других экологичное поведение демонстрируют жители столиц и городов-миллионников. В целом 86% россиян готовы использовать раздельный сбор мусора, если у них в доступе будет необходимая инфраструктура. Однако в райцентрах, маленьких городах и селах она встречается редко.

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