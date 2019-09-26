РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 сен. В подмосковном Подольске 5 и 6 октября пройдет турнир по конному спорту на Кубок памяти первого мэра города Александра Никулина, сообщается в группе «Конноспортивный клуб «Фаворит» г.о. Подольск МО» в соцсети «ВКонтакте».

«В КСК «Фаворит» на протяжении двух дней, 5 и 6 октября, будут проходить соревнования профессионалов и любителей по конному спорту «Традиционный турнир по конкуру и выездке на Кубок памяти Никулина». Призовой фонд турнира на два дня составляет 500 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

По традиции в турнире принимает участие около 150 спортсменов, из них большая часть из Подольска. Посмотреть соревнования могут все желающие бесплатно.

Александр Никулин возглавлял администрацию Подольска с 1991 по 2003 год. В это время в городе появились новые важнейшие объекты, среди которых: Дом ветеранов, станция скорой помощи, мост через реку Пахра, Ледовый дворец. Была запущена троллейбусная линия, создан КСК «Фаворит», в котором он сам очень любил бывать.