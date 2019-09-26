РИАМО – 26 сен. В России могут начать использовать новый способ борьбы со снегом на дорогах, так, отечественные ученые предлагают применять электропроводящий бетон для борьбы с обледенением дорожной части и сугробами, из-за которых сужается проезжая часть, сообщает в четверг RT.

Ранее специалисты РосдорНИИ провели исследование, посвященное данному вопросу.

«В условиях сильных снегопадов в России недостаточно быстро вывозится снег с проезжей части, что замедляет движение по дорогам и вызывает рост числа пробок. Для решения этой проблемы предлагается использовать так называемые теплые дороги. Так, специалисты предлагают укладывать электропроводящий цементобетон (ЭПБ)», – говорится в сообщении.

По данным ученых, на такой поверхности снег и лед будут таять быстрее, соответственно, не будут образовываться огромные сугробы.

Помимо этого, ЭПБ можно укладывать вдоль краев проезжей части, где он будет обеспечивать таяние снега, а вода будет попадать в ливневую канализацию.

«В то же время на сложных участках дороги, таких как мосты, съезды или путепроводы, такой бетон можно размещать по всей ширине проезжей части», – уточняется в материале.

Также данный материал будет безопасным для пешеходов и водителей, поскольку сверху его предлагается покрывать защитным слоем, а нижние слои дороги обеспечат заземление.

Директор Центра градостроительных компетенций Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Ирина Ирбитская добавила, что реализация подобной инициативы может потребовать значительных средств, однако новые технологии помогут облегчить эту задачу.

«Если будет применяться обыкновенное электричество, то это, безусловно, достаточно дорого, однако его можно использовать локально, временно, когда ситуация, например, критическая. Но если будут применяться новейшие технологии, например, альтернативные источники энергии, то это вполне может быть успешным», – поделилась она.