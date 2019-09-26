РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 сен. Ремонт дорожного полотна на Тепличной улице в подмосковном Подольске завершат до 31 октября, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на ямы в одном из дворов по улице Тепличная. Он отметил, что у дома №6 сняли асфальт, но работы так и не завершили. И добавил, что рядом стоит дорожная техника, которая занимает парковочные места.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу ремонта дорожного полотна на улице Тепличная и сообщает, что по указанной информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по устранению нарушений будут проведены в срок до 31 октября», – сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.