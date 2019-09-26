РИАМО – 26 сен. Строящееся жилье комфорт-класса на окраинах столицы по цене ничуть не уступает квадратным метрам в центре мегаполиса, так, за минувшие пять лет жилье в некоторых локациях новой Москвы подорожало в полтора раза, а в таких удаленных районах, как, например, Солнцево и Силино, – на 20%, пишет в четверг газета «Коммерсант».

По этой причине, владельцы квартир в традиционно считавшихся престижными Сокольниках и Крылатском вынуждены снижать цены из падения покупательского спроса.

«Лидером по росту стоимости вторичной недвижимости стала новая Москва. Сейчас жилье в Новомосковском и Троицком округах продается в среднем по 153 тысячи рублей за 1 квадратный метр и 115 тысяч рублей за 1 квадратный метр – это соответственно на 21% и 18% дороже, чем в сентябре 2018 года. За пять лет стоимость недвижимости здесь выросла на 23% и 16% соответственно», – отмечается в исследовании ЦИАН, имеющемся в распоряжении издания.

В настоящее время в столице вторичное жилье продается в среднем по цене примерно 195,3 тысячи рублей, а 1 квадратный метр, что на 6,4% выше аналогичного периода прошлого года и на 4,7% выше, чем в сентябре 2014 года

Об этой тенденции говорят и собеседники в «Инком-недвижимости».

«Так, за последний год цены на вторичном рынке в новой Москве выросли на 19,6%, до 141,6 тысячи рублей за 1 квадратный метр. В Москве за тот же период — на 10,4%, до 211,9 тысячи рублей за 1 квадратный метр, в ближайшем Подмосковье — на 8,7%, до 78,7 тысячи рублей за 1 квадратный метр», – уточнил сотрудник пресс-службы компании.

По сведениям ЦИАН, особенно заметно жилье на вторичном рынке подорожало в поселении Марушкинское в новой Москве — на 55%, до 125 тысяч рублей за 1 квадратный метр.

Второе место по подорожанию у поселения Сосенское: здесь с 2014 по 2019 год цены выросли на 37%, до 162 тысячи рублей за 1 квадратный метр.

На третьей строчке расположилось Михайлово-Ярцевское, где рост составил 36%, до 123 тысяч рублей за 1 квадратный метр.