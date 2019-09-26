РИАМО - 26 сен. Известный российский адвокат, бывший сыщик Андрей Ромашов скоропостижно скончался на своей даче, сообщила близкая подруга Ромашова Татьяна Прилипко.

«Вчера ушел замечательный Человек, грамотнейший адвокат, в прошлом талантливый сыщик и настоящий полковник, умница, энциклопедический знаток всего на свете, очень сдержанный в процессах, на вид суровый в общении, а на самом деле - весельчак с чудесным чувством юмора, добрейший и сострадательный по жизни…», – написала Прилипко в Facebook.

Она отметила, что дружила с Ромашовым 37 лет. Его смерть стала полной неожиданностью для близких.

«Ушел внезапно, ничто не предвещало беды... И никого не было рядом... Уехал на дачу и утром был найден... Не представляете, друзья, какая это беда-бедища, сколько людей, кроме его близких, осиротели... Поверить в его уход невозможно... Светлая память, Андрей…», – дополнила Прилипко.

По данным СМИ, у Ромашова были проблемы с сердцем. Он скоропостижно скончался на своей даче в Подмосковье. Адвокат был участником громких дел, в том числе представлял интересы футболиста Александра Кокорина и блогера Давидыча.