РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 26 сен. В подмосковных Котельниках в 2020 году благоустроят семь дворовых территорий, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В администрации Котельников обсудили, какие дворовые территории войдут в план комплексного благоустройства на 2020 год. Перечень формируется с учетом голосования на портале «Добродел», обращений жителей и инвентаризации детских площадок.

«Сформирован предварительный перечень дворов, которые будут благоустроены в 2020 году. Всего в список попали семь дворов», – говорится в сообщении.

По итогам голосования на портале «Добродел» в список включили следующие адреса: улица Кузьминская, дом №7 и дом №19; микрорайон Силикат, дом №10; 3-й Покровский проезд, территория у домов №№2 и 4. Данные дворы составили более 60% от запланированного на 2020 год общего объема дворовых территорий.

Также три территории определили на основании обращений граждан в Главное управление Госадмтехнадзора Московской области. В этот список вошли следующие адреса: улица Строителей, дом №4; микрорайон Ковровый, дома №№10, 17, 18, 19, 20, 21, 22; улица Новая, дом №11.