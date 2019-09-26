РИАМО - 26 сен. Возгорание в хостеле, расположенном на территории столичного Измайловского кремля, скорее всего произошло из-за короткого замыкания электропроводки, сообщает ТАСС.

По данным МЧС, ночью в четверг произошел пожар в здании по адресу: Измайловское шоссе, дом 73Ж. Огонь охватил площадь в 8 квадратных метров, потушить пламя удалось в 03:38. В ходе ликвидации возгорания пожарные спасли 15 человек. Есть пострадавшие.

«Основная версия возникновения возгорания – замыкание электропроводки, что привело в том числе к сильному задымлению, из-за которого пострадали люди», – заявил источник агентства в экстренных службах.

По его словам, медики осмотрели 15 спасенных человек. Двум оказали амбулаторную помощь, пятерых пострадавших госпитализировали с отравлением продуктами горения.

Ранее в Instagram-аккаунте прокуратуры города Москвы сообщалось, что прокуратура ВАО проверит, как соблюдались требования пожарной безопасности в хостеле. В ходе проверки будет также дана оценка действиям должностных лиц контролирующих органов, ответственных за данный участок.