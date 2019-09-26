РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 сен. В лицее №1 подмосковного Подольска 4 октября пройдет открытый урок ко Дню гражданской обороны, на нем школьники и учителя на практике отработают действия при чрезвычайной ситуации с использованием средств защиты, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Открытый урок в рамках Месячника гражданской обороны, приуроченный ко Дню гражданской обороны РФ, пройдет в Лицее №1 поселка Львовский 4 октября в 11:00. Во время урока проведут профилактическую беседу с показом мультимедийной презентации по теме гражданской обороны «Защита населения от чрезвычайных ситуаций», учебные практические занятия с использованием первичных средств защиты населения», – говорится в сообщении.

Также пройдет объектовая тренировка по отработке практических навыков действия работников образовательного учреждения при возникновении чрезвычайной ситуации.

В мероприятии примут участие руководители лицея №1, представители местного пожарно-спасательного гарнизона, Московского областного отделения Российского союза спасателей, Московского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества, Московского областного отделения Всероссийского общества спасения на водах.