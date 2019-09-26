РИАМО - 26 сен. Следователи СК устанавливают обстоятельства возгорания в хостеле на территории Измайловского кремля в Восточном округе Москвы, в результате которого пострадали семь человек, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«Ночью на территории Измайловского кремля произошло возгорание в помещении хостела, в результате чего пострадали семь человек. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», - сказала Иванова.

В качестве основных причин возникновения пожара рассматривается неисправность электропроводки, а также неосторожное обращение с огнем.

«В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - добавила Иванова.

Ночью в четверг возник пожар в здании по адресу: Измайловское шоссе, дом 73ж. По данным МЧС, огонь охватил площадь в 8 квадратных метров, потушить пламя удалось в 03:38. В ходе ликвидации возгорания пожарные спасли 15 человек, есть пострадавшие.

Прокуратура ВАО Москвы проверит, как соблюдались требования пожарной безопасности в хостеле. В ходе проверки будет также дана оценка действиям должностных лиц контролирующих органов, ответственных за данный участок.