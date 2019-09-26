РИАМО - 26 сен. Пожарным удалось потушить возгорание в двухэтажном гостевом доме в подмосковном городском округе Домодедово, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.

Пожар возник вечером 25 сентября на Школьной улице в деревне Новосьяново. Загорелся частный двухэтажный гостевой дом. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 10 человек.

«Локализация огня была в 22:14 (25 сентября – ред.). Полная ликвидация огня - в 00:03», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас устанавливается причина произошедшего.