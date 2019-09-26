РИАМО – 26 сен. В результате возгорания на территории хостела, расположенного в Измайловском кремле Москвы, пострадали семь человек, передает «Интерфакс».

В четверг спасатели получили сообщение о возгорании по адресу: Измайловское шоссе, дом 73ж. По данному адресу происходило загорание в отдельно стоящем административном здании на общей площади около 8 квадратных метров. В ходе тушения возгорания были спасены 15 человек, есть пострадавшие.

«По наряду скорой за медицинской помощью обратились семь человек», – заявил агентству информированный источник.

В связи с пожаром прокуратура проверит, как соблюдались требования пожарной безопасности в хостеле на территории столичного Измайловского кремля.