РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 26 сен. Пункты мобильной поликлиники, в которых жители подмосковного Домодедова могут сделать прививки от гриппа, будут работать до 22 декабря, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Уважаемые домодедовцы, в нашем городском округе функционируют мобильные прививочные пункты. Пункт в парке «Елочки» работает с 10:00 до 13:00 по следующим дням: 29 сентября; 6, 13, 20, 27 октября; 3, 10, 17, 24 ноября; 8, 15, 22 декабря», – говорится в сообщении.

Пункт мобильной поликлиники в ТРЦ «Торговый Квартал» также работает с 10:00 до 13:00. Посетить его можно 28 сентября; 5, 12, 19, 26 октября; 2, 9, 16, 23, 30 ноября; 7, 14, 21 декабря.

Пункты мобильной поликлиники начали работу в Домодедове 14 сентября. Для прохождения вакцинации желающие должны иметь при себе паспорт и полис ОМС.