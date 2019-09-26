РИАМО – 26 сен. Объем экспорта сельхозпродукции Московской области в 2019 году может превысить прошлогодний показатель на 10-12%, регион в основном отправляет на экспорт продукты глубокой переработки, а именно мороженое, сыры, консервы, сообщил РИАМО в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Глава Минсельхозпрода в четверг принимает участие в международной выставке продуктов питания WorldFood Moscow – 2019. Деловая программа выставки включает более 25 мероприятий, в которых примут участие 150 спикеров и порядка 2 тысяч делегатов. Выставка продлится до 27 сентября. Мероприятие проходит ежегодно с 1992 года.

«Общий объем экспорта сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории Московской области, к концу текущего года может превысить прошлогодний показатель на 10-12% и достичь 900 миллионов долларов», – сказал Разин.

Он дополнил, что в прошлом году область экспортировала товаров на 800 миллионов долларов.

«Подмосковье в основном отправляет на экспорт продукты глубокой переработки. Это - мороженое, сыры, консервы, печенье, конфеты и другие», – перечислил министр.

Разин пояснил, что для развития экспорта продукции агропромышленного комплекса из Подмосковья в Китай и другие страны запустят «агроэкспрессы» – ускоренные рефрижераторные контейнерные поезда.

«К 2024 году мы ставим перед собой большую, амбициозную цель: увеличить экспорт продукции в два раза и нарастить объем зарубежных поставок до 1,7 миллиарда долларов», – заключил он.