РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 сен. В подмосковном Подольске волонтеры Георгиевского сестричества милосердия передали памперсы тяжелобольной женщине, ослепшей от диабета, сообщается в группе сестричества в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске 25 сентября по просьбе социального работника волонтеры Георгиевского сестричества милосердия приобрели и передали большую упаковку памперсов для взрослых для женщины по имени Валентина, проживающей в микрорайоне Кутузово. Валентина – малообеспеченный человек, больна диабетом в тяжелой форме и из-за болезни ослепла», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что тяжелобольной женщине пенсии хватает только на еду и коммунальные платежи. Волонтеры поблагодарили жертвователей за помощь нуждающимся.