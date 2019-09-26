РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 сен. Пожар произошел в квартире жилого дома в микрорайоне Купавна подмосковной Балашихи, в результате возгорания пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В четверг в 03:35 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, микрорайон Купавна.

«В 04:18 – ликвидация пожара. Есть пострадавший. Привлекаемые силы и средства: 7 человек и две единицы техники», – говорится в сообщении.