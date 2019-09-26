РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 сен. Детский праздник, который должен был пройти 25 сентября в КДЦ «Южный» подмосковного Подольска, перенесли на 2 октября из-за плохой погоды, сообщается на сайте управляющей компании «Любимый дом».

«Детский праздник, запланированный на 25 сентября, переносится на 2 октября. Чтобы не заморозить маленьких артистов по причине плохой погоды, КДЦ «Южный» перенес запланированное детское выступление на неделю позже. Время останется прежним», – говорится в сообщении.

Праздник будет проходить по адресу: улица Молодежная, дом №4 и начнется в 18:00. В программе будут игры, творческие мастер-классы и развлекательный концерт.