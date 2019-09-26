РИАМО - 26 сен. Прокуратура проверит, как соблюдались требования пожарной безопасности в хостеле на территории столичного Измайловского кремля, где в четверг произошло возгорание, сообщается в Instagram-аккаунте прокуратуры города Москвы.

«В связи с пожаром, произошедшим в хостеле на территории Измайловского кремля, прокуратура Восточного административного округа организовала проверку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности индивидуальным предпринимателем, осуществляющим предоставление гостиничных услуг», - говорится в публикации.

В ходе проверки будет также дана оценка действиям должностных лиц контролирующих органов, ответственных за данный участок. На место происшествия прибыл прокурор округа Тимур Брудастов.

По данным МЧС, ночью в четверг произошел пожар в отдельно стоящем административном здании по адресу: Измайловское шоссе, дом 73ж. Огонь охватил площадь в 8 квадратных метров, потушить пламя удалось в 03:38. В ходе ликвидации возгорания пожарные спасли 15 человек. Есть пострадавшие.